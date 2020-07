Turismo Itaipu: visitantes aprovam medidas de segurança adotadas

Complexo Turístico foi reaberto na quarta-feira (22), seguindo rigorosos protocolos sanitários.

O Complexo Turístico Itaipu (CTI) reabriu as portas, na quarta-feira (22), seguindo rigorosos protocolos sanitários. Os visitantes puderam conhecer de perto a usina hidrelétrica recordista mundial em produção de energia. Devido ao decreto do governo estadual, as atividades turísticas e do comércio em geral da macrorregião de Foz do Iguaçu haviam sido interrompidas por duas semanas, de 1º de julho a 14 de julho.

Para o diretor-geral de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, a reabertura do atrativo é uma forma de estimular um segmento bastaste prejudicado pela pandemia. “De forma responsável, queremos estimular o retorno gradativo do setor. Nossa gente quer trabalhar e estamos fazendo a nossa parte para ajudar”, afirmou Silva e Luna.

Com o reforço das medidas sanitárias para resguardar os trabalhadores e atender ao visitante de forma segura, a operação retornou de maneira limitada. Logo no início da manhã, começaram a aparecer os primeiros visitantes, que antes de iniciarem o passeio foram recepcionados na barreira sanitária montada no local para higienizar os pés e as mãos, além de terem a temperatura aferida. O uso de máscaras de proteção facial é obrigatório.

Turistas aprovaram

Os protocolos adotados pela binacional nessa retomada foram aprovados pelos primeiros visitantes. “Estamos nos sentindo muito seguros. Percebemos que por aqui está tudo muito tranquilo”, destacou o policial Valnei Bastos, de Campos Belos (GO). Ele veio com a família visitar uma colega que estuda Medicina na região e aproveitou para conhecer Itaipu.

Morador de Foz do Iguaçu há quase um ano, o estudante de Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), Lucas Lins, ressaltou a importância da reabertura da atividade para impulsionar a economia local: “o turismo é muito importante para a economia da cidade. Infelizmente o mundo todo está passando por isso”.

De acordo com o diretor superintendente do PTI, general Eduardo Garrido, a “retomada das atividades será gradual para que o nosso turista, pouco a pouco, vá adquirindo a confiança para voltar a frequentar os atrativos turísticos, não apenas de Itaipu, mas da região e do Brasil”.

Garrido lembrou que as medidas adotadas – como a limitação da ocupação dos ônibus utilizados para o transporte para garantir o distanciamento dos passageiros – têm como objetivo a preservação da saúde de todos e que, gradualmente, conforme avaliação do cenário pandêmico, outros passeios serão retomados.

Neste primeiro momento, foi reaberta apenas a Visita Panorâmica, que possibilita aos turistas uma visão privilegiada da usina. O passeio ocorre de hora em hora, das 9h às 16h. Caso haja o esgotamento dos ingressos, serão organizadas saídas extras.

Para atender os turistas, a equipe do CTI passou por uma capacitação – o projeto “Reenergizar” – para assegurar o cumprimento de todas as medidas sanitárias e a qualificação no atendimento. O Turismo de Itaipu vem fazendo um grande esforço e conseguindo preservar o trabalho de seus colaboradores durante a travessia por todo esse período de restrições.