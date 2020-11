Turismo religioso: Mesquita Muçulmana será apresentada no Festival das Cataratas

Você sabia que Foz do Iguaçu possui a segunda maior comunidade árabe do Brasil? Para que todos possam exercer a sua fé, a cidade abriga a Mesquita Omar Ibn Al-Khatab, uma das mais suntuosas do País.

Detalhes sobre o templo, cultura e costumes serão apresentados durante o 15º Festival das Cataratas, evento que é considerado um dos maiores do turismo nacional, e que vai ocorrer presencialmente em Foz do Iguaçu nos dias 2, 3 e 4 de dezembro. Além disso, os participantes poderão conhecer o atrativo gratuitamente.

“É uma honra participar do Festival das Cataratas, sendo uma grande oportunidade de divulgação desse belíssimo monumento turístico e religioso, que acolhe seus representantes atuantes da religião islâmica de Foz do Iguaçu e todos que visitam a cidade”, destacou Faisal Ismail, Diretor de Patrimônio do Centro Cultural Beneficente Islâmico.

O diretor também ressaltou que durante a feira pessoas de alto conhecimento religioso vão trazer ao público informações de qualidade. De acordo com o organizador e idealizador do Festival das Cataratas, Paulo Angeli, a participação da Mesquita no evento “presta uma contribuição importante para que todos possam conhecer melhor a diversidade cultural e religiosa existente em Foz do Iguaçu”.

Inaugurada em 1983, a Mesquita Omar Ibn Al-Khatab é regida pelo Centro Cultual Beneficente Islâmico e foi construída em uma área de 600 metros quadrados. O local conta com dois minaretes (as torres), de 15 metros de altura. Antes de entrar no espaço sagrado é preciso respeitar alguns costumes, como o de deixar os sapatos na entrada do templo e entrar descalço no salão. Também é necessário usar roupas abaixo dos joelhos para poder entrar no santuário.

Além da Mesquita, os participantes do Festival das Cataratas poderão visitar gratuitamente outros atrativos de Foz do Iguaçu. O evento ainda conta com estandes disponíveis para comercialização. Informações sobre valores e condições de pagamento podem ser obtidas pelo pelo e-mail comercial@festivaldascataratas.com ou pelos telefones (45) 3029-6603 e (45) 99958-0025.

Asimp/Festival das Cataratas