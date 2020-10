FUTURA de Corciolli & Emmanuele Baldini

Do casual encontro dos músicos no início de 2019, surgiu a ideia de produzir um álbum que apresentasse composições autorais e releituras para algumas peças do repertório clássico.

Corciolli, compositor e tecladista, nascido em São Paulo, iniciou seus estudos de piano com Nair Talbet, discípula de Magdalena Tagliaferro; com Cacho Souza e Claudio Leal Ferreira, aprimorou-se no estudo de música popular. A frente da gravadora Azul Music, fundada em 1993, vem desenvolvendo uma sólida discografia e produzindo importantes projetos, incluindo trilhas sonoras para cinema. Seu álbum “Imaginary Brazil”, sinalizou a aproximação do compositor com a música de câmara, trazendo peças autorais, que combinam um trio de piano/violino/cello, com sintetizadores eletrônicos e sequencers.

Emmanuele Baldini nasceu em Trieste, Itália; filho de renomados músicos e pedagogos, estudou violino com Corrado Romano, em Salzburg e Ruggiero Ricci, em Berlin. Ainda jovem, conquistou inúmeros prêmios internacionais, tais como “Premier Prix de Virtuosité avec distinction” em Geneva, e “Forum Junger Künstler” em Vienna. Foi spalla da Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Orchestra del Teatro Scala di Milano e Orchestra del Teatro Guiseppe Verdi. Desde 2005 é spalla da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP); Além de fundador do quarteto de cordas da OSESP, é diretor musical, educador, regente e solista convidado de diversas orquestras em todo o mundo.

FUTURA apresenta 12 composições, sendo 9 de autoria de Corciolli e 3 releituras de peças eruditas: “Recuerdos de la Alhambra”, de Francisco Tárrega (1852-1909); “Una Furtiva Lagrima”, da Ópera L´elisir d´amore, de Gaetano Donizetti (1797-1848) e o segundo movimento “Adagio Cantabile” da Sonata para Piano No. 8, Op. 13 “Pathétique”, de Ludwig van Beethoven (1770-1827), em homenagem ao aniversário de 250 anos de seu nascimento.

O álbum expande fronteiras ao integrar diferentes mundos e percepções, mas, essencialmente, confirma a vocação natural dos artistas, que sempre buscaram em suas trajetórias, desafios e novas perspectivas criativas. Os diálogos entre o violino e o piano, somados às texturas dos sintetizadores eletrônicos, se encontram nas diferenças, nos contrastes de som e silêncio... FUTURA se completa com a participação do violoncelista Renato de Sá, nas faixas "Quantum of Light", "Valsa Distante", "Baroque Nouveau" e "Deserts of Myself" - esta última, também com a voz da cantora amapaense Patricia Bastos.

Lista das músicas:

01. Recuerdos de la Alhambra (Francisco Tárrega)

02. Futura (Corciolli)

03. Deserts of Myself - feat. Patricia Bastos (Corciolli)

04. Quantum of Light (Corciolli)

05. Infinito, Op. 2 (Corciolli)

06. Glacier (Corciolli)

07. Una Furtiva Lagrima (Gaetano Donizetti)

08. Valsa Distante (Corciolli)

09. Canção do Amor Infinito (Corciolli)

10. Piano Sonata No. 8 in C Minor, Op. 13 “Pathétique”: II. Adagio cantabile (Ludwig van Beethoven)

11. Baroque Nouveau (Corciolli)

12. River (Corciolli)

Gravação & Mixagem: Adonias Souza Jr. (Estúdio Arsis)

Masterização: Carlos Freitas (Classic Master)

Produzido por Corciolli

Para ouvir: https://orcd.co/albumfutura

Bárbara Leu/Asimp