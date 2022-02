Projeto “A Umbanda na Terra do Café” será lançado nesta quarta-feira (2)

Com acesso gratuito, evento terá a presença de praticantes da umbanda em Londrina há anos, abordando diversos aspectos desta religião; o projeto é patrocinado pelo Promic

Um debate realizado no Museu Histórico de Londrina marca, nesta quarta-feira (2), às 20h, o lançamento oficial do projeto “A Umbanda na Terra do Café: entre Trajetórias e Histórias para Construção da Tolerância”. O evento tem entrada gratuita, e os interessados em participar precisam apenas reservas ingresso, antecipadamente, pelo contato de e-mail umbandanaterradocafe@gmail.com .

Este encontro busca trazer ao público uma introdução ao contexto do novo projeto, como forma de estimular a reflexão sobre a umbanda. Dessa forma, os participantes poderão conhecer mais a respeito da religião fundamentada em vibrações de matrizes africana e indígena, com incorporações de elementos católicos e até mesmo kardecistas.

O debate contará com a participação de Mãe Josi de Yemanjá, que há 22 anos está como mãe de santo no Terreiro Manoel de Umbanda, e de Kattelyn Monte Paiva, estudante de Medicina na Universidade Estadual de Londrina (UEL), cuja iniciação na umbanda se deu ainda na infância. Há 18 anos ela pratica a religião no Terreiro Manoel de Umbanda.

A mediação será feita por Fábio Lanza, graduado em Ciências Sociais, com mestrado em História e doutorado em Ciências Sociais. Ele atua como professor do Departamento de Ciências Sociais, da graduação, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (mestrado), e da especialização em Religiões e Religiosidades na UEL.

O evento respeitará todas as medidas sanitárias e de segurança referentes à Covid-19, e todos os presentes deverão utilizar a máscara facial ao longo da atividade.

O projeto “A Umbanda na Terra do Café: entre Trajetórias e Histórias para Construção da Tolerância” possui patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), sendo uma realização da Atrito Arte Artistas e Produtores Associados (AARPA), que firmou parceria com o Laboratório de Estudos sobre Religiões e Religiosidades (LERR), da UEL. A coordenação-geral do projeto é de Chris Vianna, produtora cultural londrinense.

Esta iniciativa contempla a publicação de um livro com textos do escritor Maurício Arruda Mendonça e fotos de Yashiro Yamasu, a produção de um documentário sob direção do cineasta Carlos Fofaun, e que ficará disponível no canal do YouTube do projeto e em outras redes sociais, além da construção de um site permanente com informações atualizadas.

Também serão realizados 15 debates e palestras em terreiros, escolas de capoeira e no Centro de Letras e Ciências Humanas da UEL. O projeto direciona-se também ao público jovem e alunos do Ensino Médio. Para isso, serão selecionadas, através de editais, cinco escolas, cada uma localizada numa região de Londrina.

Mais detalhes sobre este projeto podem ser conferidos no endereço https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=119114 .

NCPML