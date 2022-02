Muita gente me pergunta, afinal de contas, quem paga os Impostos no Brasil e no mundo?

Quem paga a CONTA dos Impostos e Contribuições Previdenciária, no BRASIL e no mundo, é a sua Excelência, o Consumidor final, ou seja, as Famílias, isto porque os Imposto/Tributos de Consumo e da Folha de pagamentos, arrecadados e não arrecadados, estão todos embutidos nos preços finais dos mais de 1 milhão de itens de Bens e Serviços transacionados na economia (IBGE).

Portanto, reitero que o Consumidor de Bens e Serviços são os mesmos Cidadãos Cidadãs e que são Eles que pagam os Impostos de Consumo e Folha.

PEC 119/2019, vai reduzir anualmente R$500 bilhões de TRIBUTOS e custos burocráticos, que estão embutidos nos preços deste 1 milhão de itens de Bens e Serviços, mas, que não são arrecadados.

Veja os dados:

A PEC 110/2019

Com a cobrança eletrônica 5.0, acaba com a inadimplência de R$200 bilhões ao ano, com as renúncias fiscais legais de R$250 bilhões ao ano, com 90% do custo burocrático para pagar os tributos de R$80 bilhões ao ano e com pelo menos 50% da sonegação de R$300 bilhões ao ano.

Esses ganhos certamente são muito superiores de qualquer outra medida/reforma/plano pode gerar na economia.

A Reforma tributária da PEC 119, é a Reforma do ganha-ganha e, no Brasil não será diferente dos demais 180 países que já adotam o IVA há décadas, (dentre eles toda a Europa e Canadá).