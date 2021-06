Teoria e prática. Agora ficou fácil, José!

Todos ganham: o arquiteto em formação exercita suas habilidades, e o cliente da loja recebe orientação técnica gratuita em seus projetos por meio de um atendimento personalizado.

Mas, a pergunta é: Como se preparar para um ambiente profissional desconhecido?

O estágio, geralmente focado na área de formação, é um dos métodos mais utilizados para estudantes entenderem o funcionamento e se prepararem para o futuro trabalho. No entanto, a proposta do Me formei, e agora? é diferente.

O curso antecipa a experiência que o formando teria somente no mercado de trabalho, unindo as habilidades teóricas da área de atuação às noções de marketing estratégico adquiridas durante a experiência.

A Gerente Comercial da Leroy Merlin Londrina, Merari Maly, fala sobre a parceria entre a empresa, a UniFil e a Agência UMZe:

“Acredito que o momento mais desafiador da vida de um profissional é o momento em que ele se forma. Permeiam incertezas, medo do novo e muita expectativa com essa nova fase, que é colocar em prática todo conhecimento adquirido.

Eu, como uma representante da Leroy Merlin de Londrina, me sinto lisonjeada por proporcionar a estes futuros profissionais a experiência real do contato com o cliente e o dia a dia de um processo de construção do sonho que é a nossa casa”.

A experiência real dentro da Leroy Merlin, proposta do curso Me formei, e agora? mostra ao jovem profissional a importância de aplicar os conceitos de sua área de atuação e das técnicas de marketing durante o contato direto com as necessidades do consumidor por meio de uma consultoria totalmente personalizada.

O Coordenador da Leroy Merlin Londrina, Silvio Bruschi, completa o argumento sobre a proposta do Me formei, e agora?.

“A experiência vivida na loja, contato direto com o cliente, apresenta ao profissional em formação as necessidades do dia a dia do consumidor, uma combinação importante entre teoria e prática. Já o cliente, recebe uma orientação técnica relevante para realização do sonho da construção, e pra mim isso é felicidade”.

Isabella Caroline da Silva Gomes, Arquiteta em Formação, comenta sobre as contribuições do Me formei, e agora? para a próxima etapa da sua carreira: “Acredito que foi importante para o entendimento da área de marketing e uma preparação para a criação de conteúdo”.

Isabella fala também sobre a experiência dentro da loja: Participar como formanda em arquitetura e urbanismo da consultoria técnica na Leroy Merlin me possibilitou ter um contato maior com os clientes e entender as necessidades especifica de alguns e as maiores procuras em determinados setores visto que a loja abrange diversos produtos e com isso possibilita uma experiência mais completa por diversas áreas.

O Publicitário e idealizador do curso Me formei, e agora?, José Roberto, fala sobre os diferenciais da iniciativa e compartilha sua satisfação em proporcionar essa experiência aos estudantes da UniFil Londrina: “O marketing é uma ferramenta maravilhosa e pode ajudar muita gente. A proposta de criar a parceria entre uma loja, como a Leroy Merlin que é gigante no setor, e um Centro Universitário, como a UniFil que é referência em ensino, só pode dar certo. Todos ganham, profissionais em formação e consumidor.

Além de juntar essas duas gigantes para um bem comum, passar algumas noções de marketing aos alunos do curso de graduação de arquitetura da UniFil foi um grande prazer. Como eu já falei por aí, o curso Me formei, e agora? é diferente dos outros cursos on-line porque entrega mais que conceitos, ele te dá experiência real”.

Após os conhecimentos adquiridos no terceiro grau, o próximo desafio é a vivência no mundo do empreendedorismo e, consequentemente, o concorrido mercado de trabalho. Para os formandos do curso de arquitetura na UniFil, essa etapa terá uma “decoração” diferente após essa primeira etapa que, sem dúvidas, fará toda a diferença na vida profissional de cada formando que aceitou o desafio.

O coordenador do curso Me formei, e agora? agradece aos sócios da Fronte.Digital, Felipe Miyoshi e Odair Oliveira, pela parceria digital e pelos conhecimentos compartilhados neste nível I do curso.

Um agradecimento especial à professora do curso de Arquitetura da UniFil, Caroline, que acreditou na proposta do Me formei, e agora? e incentivou os seus alunos a viverem essa experiência única.