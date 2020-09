Escola de Governo promove duas palestras sobre gestão pública

Eventos têm inscrição gratuita e serão transmitidos através do Youtube, na próxima terça-feira (22) e quinta-feira (24)

A Escola de Governo da Prefeitura de Londrina e a Universidade Estadual de Londrina (UEL) realizam, na próxima semana, dois eventos on-line do Ciclo de Palestras sobre Gestão Pública. O primeiro traz o tema “Cultura e Comportamento Organizacional” e o segundo será sobre “Gestão Democrática Participativa”.

A primeira palestra, que será na terça-feira (22), às 19h, com transmissão pelo Youtube, vai contar com o professor doutor Paulo Marcelo Ferrezi Pegino, que coordena o projeto de pesquisa Sustentabilidade e Cidades Inteligentes e o projeto de extensão Liga Financeira da UEL. Já a segunda, também transmitida pelo Youtube, na quinta-feira (24), às 19h, será ministrada pelo professor doutor Miguel Etinger de Araújo Júnior que, além de docente dos cursos de graduação e pós-graduação em Direito da UEL, é procurador jurídico da universidade e membro suplente do Conselho Municipal da Cidade de Londrina – CMC.

Os dois eventos têm inscrições gratuitas e são abertos tanto aos servidores municipais quanto à comunidade externa. Os interessados devem acessar a plataforma da Escola de Governo, através do link http://escoladegoverno.londrina.pr.gov.br/login/index.php, e usar a chave de inscrição CULTURA-2020 caso queiram se inscrever para a primeira palestra, ou GESTAO-2020, se desejarem participar da segunda. As certificações referentes às palestras serão fornecidas através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), da Escola de Governo.

Participação

A primeira palestra on-line do Ciclo de Palestras sobre Gestão Pública, que teve o título de “Liderança e Postura Empreendedora na Gestão Pública”, aconteceu ontem (17) e foi ministrada pelo professor doutor Luciano Munck (UEL). De acordo com a coordenadora Técnico-Pedagógica da Escola de Governo, Verediana Silva, o evento contou com uma audiência expressiva. “Mais de 255 pessoas se inscreveram para a palestra inaugural. Os participantes interagiram bastante, fazendo comentários e perguntas ao professor”, contou.

Quem quiser assistir à gravação do evento pode acessá-la através do link https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=5BHJpmOQ_Bw&feature=emb_title&ab_channel=neaduel

