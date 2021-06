Londrina deve receber mais mil moradias para Londrina, afirma Cobra Repórter

Por meio do trabalho do deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, Londrina deverá receber nos próximos dias um projeto habitacional que vai garantir mais mil moradias no município, além das cerca de 1.200 que já estão sendo construídas pelo programa Casa Fácil Paraná,no bairro planejado Bem Viver Londrina.

“Moradia é sempre uma demanda e, durante alguns anos, nenhuma moradia foi construída nos municípios do Norte, em especial em Londrina. Estamos trabalhando há algum tempo e vamos garantir junto à Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), mais um projeto com cerca de mil unidades para o município. Nosso governador Ratinho Junior pensa e investe nas pessoas”, afirmou Cobra Repórter.

Cobra Repórter lembra que é preciso dar condições para as pessoas possam viver em Londrina com dignidade e a casa própria é uma parte muito importante deste processo. “Que família não quer ter sua casa própria, se livrar do aluguel e ter o seu imóvel seu para dar conforto aos filhos. Por isso, os programas habitacionais, especialmente para as pessoas com rendas menores, são fundamentais”, reforçou.