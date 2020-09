14ª Primavera dos Museus conta com a participação de Londrina e região

O tema “Mundo Digital: Museus em Transformação” busca trazer reflexões e discussões acerca dos processos tecnológicos dos museus

O Museu de Arte de Londrina juntamente com a Universidade Estadual de Londrina, através do Museu Histórico Padre Carlos Weiss, museus da região da cidade, e com o apoio do Centro Universitário Filadélfia (UNIFIL), Projeto de Educação e Parque Escola Bico Amarelo, participam da 14ª Primavera dos Museus, uma ação do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), que irá acontecer entre os dias 21 a 25 de setembro.

Neste ano, a 14ª Primavera dos Museus irá abordar o tema “Mundo Digital: Museus em Transformação”. As atividades locais são organizadas pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC) em conjunto com as entidades participantes. As inscrições do evento estão abertas até o dia 21 de setembro e os interessados em participar podem se inscrever por meio deste link.

A diretora de Ação Cultural da SMC, Maria Luisa Fontenelle, destacou a importância do tema, ainda mais neste tempo de pandemia do novo coronavírus. “É importante que os museus tenham a oportunidade de refletir sobre o mundo digital, assim como as necessidades que se impõem neste novo momento. Dessa forma, por meio de discussões e reflexões, será possível encontrar alternativas para que eles possam trabalhar com seus diversos públicos independentemente da situação presencial e, com isso refletir que, mesmo no ambiente on-line, os museus podem estar presentes”, destacou.

Programação

As atividades incluem roda de conversa entre os gestores dos museus participantes, exposição e visitas virtuais, bate-papo com a artista Yoshiya Nakagawara Ferreira, entre outros temas referentes à transformação dos processos tecnológicos dos museus.

Ainda de acordo com a diretora, as atividades foram estabelecidas em parceria com todos os gestores dos museus participantes. “Nós procuramos trabalhar em conjunto com as outras instituições museológicas da cidade e regiões próximas, como Cambé, Ibiporã e Rolândia. A programação da 14ª Primavera dos Museus é uma iniciativa de todos”, explicou Fontenelle.

No dia 21 de setembro, das 15h às 16h, haverá uma palestra sobre “Arquivos informais, redes sociais e a mediação da memória: uma proposta de reflexão”, com Pedro Telles da Silveira. A programação na íntegra pode ser acessada aqui. O evento será encerrado no dia 25 de setembro, com um bate-papo com a artista e professora aposentada da UEL, Yoshiya Nakagawara Ferreira, que irá falar sobre trajetória de vida como professora, carreira artística, sobre a obra Shemá, entre outros tópicos.

